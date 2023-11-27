يُقدم مرة كل أربع سنوات ويقيم مدى التزام الدول.. "حقوق الإنسان" تُعرف بـ"الاستعراض الدوري الشامل"

ويعد الاستعراض الدوري الشامل أحد آليات مجلس حقوق الإنسان المهمة التي تهدف إلى تحسين أحوال حقوق الإنسان من خلال استعراض السجلات الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مرة كل أربع سنوات ونصف، وتقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان، حيث يتطلب على كل دولة أن تقدم تقريراً يوضح الإطار القانوني والمؤسسي والإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان فيها، وقد قدمت المملكة تقريرها الوطني الخاص بهذه الآلية بتاريخ 9 أكتوبر 2023م، ومن المقرر أن يتم استعراضه في 22 يناير 2024م.