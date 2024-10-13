طلاب "جامعة المؤسس" يفوزون بالمركز الأول في "هاكاثون ناسا لتحدي تطبيقات الفضاء"

ويهدف الهاكاثون، الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، إلى إلهام وتمكين الجيل القادم من المبتكرين، وتشجيع ثقافة الإبداع والتقدم التقني في المملكة؛ إذ عمل المشاركون بجد لتطوير حلول مبتكرة يمكن أن تساهم في تكنولوجيا الفضاء واستكشافه على المستوى العالمي.