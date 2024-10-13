طلاب "جامعة المؤسس" يفوزون بالمركز الأول في "هاكاثون ناسا لتحدي تطبيقات الفضاء"

نجح فريق طلابي من جامعة الملك عبدالعزيز في تحقيق إنجاز مميز بفوزه بالمركز الأول من بين 50 مشاركًا في "هاكاثون ناسا لتحدي تطبيقات الفضاء"، والذي نظمته جامعة الأعمال والتكنولوجيا في مدينة جدة.
وقام فريق "AstroTech" المكون من: دانيا الغامدي من كلية العلوم، ورغد الزهراني من كلية الاقتصاد والإدارة، ورزان الجيزاني، وسلوى عبدالرحيم، وليون آل ضبعان، من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات؛ بتطوير لعبة تفاعلية مبتكرة تستهدف التوعية بتغيير المناخ باستخدام بيانات ناسا.
وتمكّن الفريق الفائز من طالبات جامعة الملك عبدالعزيز من الفوز وسط منافسة 12 فريقًا بالهاكاثون، ضمّوا ما يقارب 50 مشاركًا ومشاركة، عملوا تحت إشراف عدد من المرشدين الأكاديميين من جامعة الأعمال والتكنولوجيا ومن كلية إدارة الأعمال.
وشهد هاكاثون ناسا الفضائي في جدة إبداعات متميزة تجذب الأنظار؛ حيث نجح وادي التقنية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، بالشراكة مع وادي العباقرة ووكالة الفضاء السعودية وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تنظيم وجمع نخبة العقول من مجالات العلوم والهندسة؛ للعمل على مواجهة تحديات استكشاف الفضاء، متماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الإبداع والتقدم التكنولوجي.
ويهدف الهاكاثون، الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، إلى إلهام وتمكين الجيل القادم من المبتكرين، وتشجيع ثقافة الإبداع والتقدم التقني في المملكة؛ إذ عمل المشاركون بجد لتطوير حلول مبتكرة يمكن أن تساهم في تكنولوجيا الفضاء واستكشافه على المستوى العالمي.