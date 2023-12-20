لتأخرها في توفير قطع غيار.. "التجارة" تُغَرّم وكالة سيارات بخميس مشيط 50 ألف ريال

وتمثلت المخالفة في عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظامًا، وعلى الفور تمت إحالة محضر الضبط إلى هيئة النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية، التي باشرت مهامها بالاطلاع على محضر الضبط والتقارير الفنية وإفادة الوكالة.