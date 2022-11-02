قريباً.. المركز الطبي الدولي في مكة المكرمة

وسيشتمل فرع مكة أيضاً على عدد من الأقسام تشمل: قسم الطوارئ، قسم كبار الشخصيات (البرنامج التنفيذي)، قسم الرعاية الصحية المنزلية، قسم طب الأسرة، إضافة إلى صيدلية متاحة على مدار اليوم.