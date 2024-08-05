محليات
دوريات المجاهدين بالشرقية تقبض على شخصين لترويجهما "الشبو"
توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.