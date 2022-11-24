"السديري": يجب ربط برامج الجامعات باحتياجات القطاع الخاص والمجتمع المحلي

إلى ذلك أشار رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، إلى أن الشراكات المستدامة هي حجر الزاوية في منظومة البحث والابتكار، مؤكدًا أن دور الجامعات في المنظومة يعتمد على عمل شراكات بحثية مع القطاعات الصناعية؛ حيث إن دورها تنفيذي يتواكب مع هويتها البحثية وموقعها الجغرافي، ضمن حوكمة وتشريعات واضحة.