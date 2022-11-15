"بيئة وتعليم شقراء" يوقّعان اتفاقية شراكة لتفعيل الحملات البيئية والتشجير

ويلتزم المكتب بالتنسيق مع إدارة التعليم في تحديد حملات التشجير، وحملات نثر البذور، وحملات النظافة في مواقع الغطاء النباتي، بالتنسيق مع ممثل المركز الوطني لتمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إضافة إلى تقديم الاستشارات أو المبادرات التي من هدفها تحقيق رؤية المملكة (٢٠٣٠) فيما يتعلق بالتشجير، وتنظيم ذلك خلال فترات التشجير، وحملات النظافة، ونثر البذور في مواقع الغطاء النباتي.