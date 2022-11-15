"بيئة وتعليم شقراء" يوقّعان اتفاقية شراكة لتفعيل الحملات البيئية والتشجير

وقّع مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء، عقد اتفاقية شراكة مع إدارة التعليم بمحافظة شقراء لتفعيل دور منسوبي التعليم والطلاب في المشاركات المجتمعية في الحملات البيئية وحملات التشجير ضمن مستهدفات حملة لنجعلها خضراء.
مثّل مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء مدير المكتب محمد بن عبدالله أبا حسين؛ ومثّل إدارة التعليم بمحافظة شقراء مدير التعليم الدكتور ‘براهيم بن عبدالله الحسن.
وتضمنت الاتفاقية عدة بنود أهمها أن يلتزم مكتب وزارة البيئة بشقراء، بتوفير الشتلات المراد زراعتها، وتقديم الإرشاد الفني الزراعي، إضافة إلى وضع الضوابط الفنية للتشجير، مثل: تحديد أنماط الري ومصادر المياه، في المناطق التي ستتم زراعتها في مناطق الغطاء النباتي.
ويلتزم المكتب بالتنسيق مع إدارة التعليم في تحديد حملات التشجير، وحملات نثر البذور، وحملات النظافة في مواقع الغطاء النباتي، بالتنسيق مع ممثل المركز الوطني لتمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إضافة إلى تقديم الاستشارات أو المبادرات التي من هدفها تحقيق رؤية المملكة (٢٠٣٠) فيما يتعلق بالتشجير، وتنظيم ذلك خلال فترات التشجير، وحملات النظافة، ونثر البذور في مواقع الغطاء النباتي.
وأكّدت الاتفاقية ضرورة أن يقوم مكتب البيئة بتحديد موعد الزراعة الملائم للمواقع التي ستزرع في مواقع الغطاء النباتي، بالتنسيق مع ممثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إضافة إلى التنسيق مع إدارة التعليم لإعداد وطرح الفرص التطوعية؛ للاستفادة من الفرق التطوعية بتعليم شقراء.
ويأتي دور إدارة التعليم -وفق الاتفاقية- بالتعاون في تفعيل هذه الشراكة بزراعة الأشجار، وحملات النظافة، وحملات نثر البذور في مواقع الغطاء النباتي، وتسهم كذلك في تفعيل الأيام والأسابيع الخاصة بالبيئة.
وأكّدت الاتفاقية ضرورة استفادة إدارة التعليم من المياه الرمادية بالمدارس والمرافق التابعة لإدارة التعليم في التشجير داخل المدارس والمرافق، إضافة إلى طرح الفرص التطوعية الخاصة بهذه الشراكة ونشرها بين منسوبي الإدارة والطلاب.