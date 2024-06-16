شاهد.. برقابة مُشددة منع تهريب 10 ذبائح قبل وصولها إلى مطاعم الطائف

واصلت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية" فرض رقابتها على مُهربي وناقلي لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة للطائف.
يأتي ذلك ضمن مبادرة "راصد" لمنع تسرب لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة، حيث تمكنت من ضبط 10 ذبائح فاسدة لا تصلح للاستهلاك الآدمي، منقولة من مسالخ المشاعر المقدسة إلى الطائف.
وتنتشر فرق البلدية الرقابية التفتيشية لمتابعة تهريب لحوم الأضاحي من خلال المنافذ، وعلى جميع مداخل المدينة لمتابعة السيارات القادمة والشاحنات.
ولن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق كل من يمارس مثل هذه التجاوزات التي تؤثر على صحة المستهلك.