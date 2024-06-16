شاهد.. برقابة مُشددة منع تهريب 10 ذبائح قبل وصولها إلى مطاعم الطائف

يأتي ذلك ضمن مبادرة "راصد" لمنع تسرب لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة، حيث تمكنت من ضبط 10 ذبائح فاسدة لا تصلح للاستهلاك الآدمي، منقولة من مسالخ المشاعر المقدسة إلى الطائف.