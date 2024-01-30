الأول من نوعه بالمملكة.. "صحي مكة" يدشن مركزًا لإدارة حالات العنف والإيذاء الأسري

دشن تجمع مكة المكرمة الصحي "مركز الامتياز" الأول من نوعه على مستوى المملكة للرعاية الاجتماعية؛ لإدارة حالات العنف والإيذاء، والذي يأتي كخطوة مهمة في التصدي لتحديات العنف والإيذاء في المنطقة، بتقديم الدعم اللازم للأفراد الذين يعانون من هذه الحالات.
ويهدف مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية، إلى توفير بيئة آمنة وداعمة للضحايا ومساعدتهم في التعافي والتأهيل، ويتكون المركز من فريق متخصص يضم خبراء ومستشارين اجتماعيين ونفسيين، ومشاركة كل من: شرطة العاصمة المقدسة، والنيابة العامة وإدارة التعليم، ووحدة الحماية الأسرية بمركز العمليات الموحدة ٩١١، وهيئة حقوق الإنسان، ومركز الحماية الأسرية وحماية الطفل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجمعية يسر للتنمية الأسرية.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية إضافة مميزة للخدمات الصحية التي نقدمها، كما أن التجمع ملتزم بتوفير بيئة آمنة ومحمية للضحايا، وتقديم الدعم الشامل لهم؛ آملًا أن يكون المركز أنموذجًا ملهمًا يُحتذى به في مجال إدارة حالات العنف والإيذاء على مستوى المملكة.
جدير بالذكر أن افتتاح مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية في تجمع مكة المكرمة الصحي؛ يُعد إنجازًا هامًّا يعزز جهود مكافحة العنف والإيذاء في المملكة، ومن المتوقع أن يلعب المركز دورًا حيويًّا في توفير الدعم والرعاية للمتضررين، والمساهمة في تحسين جودة حياتهم، وتعزيز عملية التعافي لديهم؛ على أن يكون هذا المركز نموذجًا ملهمًا يُحقق التغيير الإيجابي في المجتمع ويعزز حقوق الأفراد وسلامتهم.