الأول من نوعه بالمملكة.. "صحي مكة" يدشن مركزًا لإدارة حالات العنف والإيذاء الأسري

جدير بالذكر أن افتتاح مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية في تجمع مكة المكرمة الصحي؛ يُعد إنجازًا هامًّا يعزز جهود مكافحة العنف والإيذاء في المملكة، ومن المتوقع أن يلعب المركز دورًا حيويًّا في توفير الدعم والرعاية للمتضررين، والمساهمة في تحسين جودة حياتهم، وتعزيز عملية التعافي لديهم؛ على أن يكون هذا المركز نموذجًا ملهمًا يُحقق التغيير الإيجابي في المجتمع ويعزز حقوق الأفراد وسلامتهم.