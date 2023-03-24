تكاتف مجموعة stc وجمعية تعلم لتوفير منح دراسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي
وقعت مجموعة stc اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجمعية تعلم لتوفير فرص تعليم جامعية للطلاب من أسر مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك على هامش حفل إطلاق منصة المسؤولية الاجتماعية الذي أقيم بالرياض بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.
تهدف الاتفاقية إلى توفير منح دراسية جامعية في تخصصات تقنية للطلاب والطالبات من من مستفيدي أسر الضمان الاجتماعي من خلال تقديم الدعم والمساندة لإكمال تعليمهم للإسهام في إمكانية تعزيز حصولهم على فرص وظيفية مستقبلاً مما يسهم في تحسين جودة الحياة وإثراء الجانب المعرفي يعزز من قيمة التكافل ويمكن أبناء المجتمع في كافة فئاته.
تأتي هذه الاتفاقية كمبادرة من مجموعة stc انطلاقاً من حرصها على تفعيل دورها في مسؤولياتها الاجتماعية باعتبارها واحدة من أبرز الشركات الوطنية، حيث تساهم هذه الاتفاقية في تمكين أبناء أسر مستفيدي الضمان الاجتماعي من الحصول على فرص مناسبة تتماشى مع تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية stc للاستدامة من خلال الاستثمار الاجتماعي في مختلف المجالات.
جاءت هذه الاتفاقية ضمن فعاليات يوم المسؤولية الاجتماعية للشركات وتأكيداً على توحيد الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات لتعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال تقديم شراكات بمختلف المجالات لتحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز المسؤولية الاجتماعية والارتقاء بسوق العمل وتمكين الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تقديم تجربة مميزة للمستفيدين وذلك وفق لرؤيتها لمجتمع حيوي ممكن وبيئة عمل مميزة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.