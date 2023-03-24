تكاتف مجموعة stc وجمعية تعلم لتوفير منح دراسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

تأتي هذه الاتفاقية كمبادرة من مجموعة stc انطلاقاً من حرصها على تفعيل دورها في مسؤولياتها الاجتماعية باعتبارها واحدة من أبرز الشركات الوطنية، حيث تساهم هذه الاتفاقية في تمكين أبناء أسر مستفيدي الضمان الاجتماعي من الحصول على فرص مناسبة تتماشى مع تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية stc للاستدامة من خلال الاستثمار الاجتماعي في مختلف المجالات.