"التويجري": الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات ذات العلاقة يُعزز جهود صون حقوق الإنسان ورعايتها

وأكدت الدكتورة التويجري في كلمتها الافتتاحية أن الهيئة تستهدف من خلال هذه الأنشطة التي تقوم بها الهيئة في سياق اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ إبراز جهود المملكة في هذا المجال، وإثراء النقاش والحوار وتبادل الخبرات بين الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يسهم في توحيد الجهود وإيجاد شراكات بنّاءة لتنفيذ وتطبيق أعلى المعايير في مجال حقوق الإنسان، وتحقيق أثر أعمق من خلال تبادل اللقاءات والخبرات والأفكار بين مختلف الجهات المعنية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وصونها.