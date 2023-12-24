بالإجماع.. الدفاع: "المملكة" تفوز برئاسة المنتدى البحري للمحيط الهندي "IONS"

أعلنت وزارة الدفاع عن فوز المملكة برئاسة المنتدى البحري للمحيط الهندي (IONS) للفترة من 2027 إلى 2029م، بإجماع الدول الأعضاء والمراقبين خلال الاجتماع الرئاسي المنعقد في مملكة تايلاند.
وأوضحت الوزارة أن المنتدى يعتبر مبادرة تطوعية تجمع القوات البحرية ووكالات الأمن البحري للدول المطلة على المحيط الهندي لزيادة التعاون البحري.
ويهدف المنتدى لإقامة تجمع مفتوح وشامل لمناقشة القضايا البحرية الإقليمية، وتبادل المعلومات بين القوات البحرية والوكالات البحرية للدول الأعضاء والمراقبين، وتنفيذ تمارين مشتركة تحت مظلة المنتدى.
ويضم المنتدى 25 دولة عضوًا، و8 مراقبين.