بالإجماع.. الدفاع: "المملكة" تفوز برئاسة المنتدى البحري للمحيط الهندي "IONS"

أعلنت وزارة الدفاع عن فوز المملكة برئاسة المنتدى البحري للمحيط الهندي (IONS) للفترة من 2027 إلى 2029م، بإجماع الدول الأعضاء والمراقبين خلال الاجتماع الرئاسي المنعقد في مملكة تايلاند.