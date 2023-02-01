شاهد.. لوحات طبيعية ومناظر جمالية في روضة "الخفس الشمالي والجنوبي" تبهر المتنزهين

وتتكون الروضة من سهل رملي منبسط، يكسوه النفل، وليس فيها أشجار كبيرة، وتحيط بها الرمال الذهبية من الغرب، وجبال العرمة من الشرق، وتصب فيها أودية، أهمها شعيب ملهم، وشعيب دقلة، وشعيب محرقة، وهي من أقرب الروضات إلى مدينة الرياض؛ إذ تبعد 82 كلم شمال مدينة الرياض.