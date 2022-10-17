نائب أمير الشرقية: الخطاب الملكي يؤكد سياسة المملكة المعتدلة والمتوازنة

وأضاف أن الخطاب الملكي أكد على ما تشهده بلادنا ولله الحمد من حراك تنموي شامل في جميع القطاعات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ورفع مستوى جودة الحياة، وتمكين المرأة، إلى جانب التأكيد على تقديم المملكة المساعدات للدول المحتاجة والمتضررة من الكوارث والأزمات.