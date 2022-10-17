نائب أمير الشرقية: الخطاب الملكي يؤكد سياسة المملكة المعتدلة والمتوازنة

أشاد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.
وقال نائب أمير المنطقة الشرقية: "إن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أكد سياسة المملكة المعتدلة والمتوازنة الداخلية والخارجية، وسعيها إلى السلم والأمن والاستقرار في العالم".
وأضاف أن الخطاب الملكي أكد على ما تشهده بلادنا ولله الحمد من حراك تنموي شامل في جميع القطاعات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ورفع مستوى جودة الحياة، وتمكين المرأة، إلى جانب التأكيد على تقديم المملكة المساعدات للدول المحتاجة والمتضررة من الكوارث والأزمات.
وسأل الله -عز وجل- أن يحفظ ويؤيد قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على بلادنا نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.