"كروكي الرواية" تحلّ عُقد بدايتها وخواتيمها بمعرض جدة للكتاب

ونبه مدخلي الكتّاب خلال ورشة العمل، إلى ضرورة أن يقوم الكاتب عند الانتهاء من المسودة الأولى لروايته برسم خارطة يتتبع من خلالها كل شخصية على حدة، من حيث الأدوار التي تقوم بها، والأزمنة المتعاقبة على الشخصية، وكذلك الأمكنة التي سكنتها، وهي التي بذاتها ستعلق في ذهن القارئ، مركزاً على إلزامية اختيار نهاية الرواية بعناية فائقة، حيث يلخص بها ما يذكّر القارئ بالوقائع في بدايتها، ومتنها وآخرها، مفضلاً أن تكون الخاتمة مفتوحة.