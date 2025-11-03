وزير الاستثمار يرأس وفدًا من القطاعين الحكومي والخاص في زيارة رسمية إلى كندا

وتشمل الزيارة سلسلة من الاجتماعات الرسمية التي سيعقدها معالي الوزير في كلٍّ من العاصمة أوتاوا ومدينة تورنتو، مع عددٍ من الوزراء والمسؤولين الكنديين، إلى جانب لقاءات مع عددٍ من قيادات كبرى الشركات الكندية، إضافة إلى حضوره والوفد المرافق حفل الاستقبال الرسمي في المركز الوطني للفنون بمدينة تورنتو.