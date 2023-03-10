السعودية تُطلق أول حملة ترويجية لجذب السياح الصينيين

تُطلق الهيئة السعودية للسياحة خلال الفترة من ١٣ إلى ١٧ مارس الجاري، أول معرض ترويجي لها في الصين؛ لتعريف المسافرين الصينيين بعديدٍ من الوجهات التي لا مثيل لها وغير المستكشفة في المملكة العربية السعودية من خلال سلسلة من الأحداث في المدن الصينية الكبرى، بما في ذلك بكين وشنغهاى وقوانغتشو.
ووفقاً لتقارير صينية، فإن عديداً من الشركاء والجهات سيشارك في المعرض، منها شركات الطيران والفنادق، حيث سيتم تبادل أحدث المعلومات التي تناسب احتياجات السياح الصينيين، كما سيشارك أكثر من 100 شركة ومؤسسة صينية في الحملة الترويجية.
تعد المملكة واحدة من أكثر الوجهات العالمية أماناً، إلى جانب الأسواق والمطاعم المتنوعة والشواطئ والمواقع الترفيهية حيث تملك أكثر من 10000 موقع أثري وعديداً من المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي.