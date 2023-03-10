السعودية تُطلق أول حملة ترويجية لجذب السياح الصينيين

تُطلق الهيئة السعودية للسياحة خلال الفترة من ١٣ إلى ١٧ مارس الجاري، أول معرض ترويجي لها في الصين؛ لتعريف المسافرين الصينيين بعديدٍ من الوجهات التي لا مثيل لها وغير المستكشفة في المملكة العربية السعودية من خلال سلسلة من الأحداث في المدن الصينية الكبرى، بما في ذلك بكين وشنغهاى وقوانغتشو.