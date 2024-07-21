8.4 مليون مركبة تعبر شبكة الطرق بالمملكة الأسبوع الماضي

وبينت أن مكة المكرمة جاءت أكثر منطقة مرت بها المركبات في الأسبوع الماضي، بـ 3.2 مليون مركبة، ثم الشرقية بـ1.2 مليون، والرياض بـ1.1 مليون، والمدينة المنورة بـ940 ألف مركبة، والقصيم بـ432 ألفًا، وتبوك بـ258 ألفًا، وعسير بـ243 ألفًا، وحائل بـ238 ألفًا، والباحة بـ175 ألفًا، والجوف بـ173 ألفًا، ونجران بـ161 ألفًا، والحدود الشمالية بـ120 ألفًا، وأخيرًا جازان بـ96 ألف مركبة.