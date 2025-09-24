"القيادة" تهنئ رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة كريستين كارلا كانغالو رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة للسيدة كريستين كارلا كانغالو.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.