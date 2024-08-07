أمير عسير يُكرّم خريجة تمريض لإسهامها في إنقاذ ضحية حادث دهس

وقالت "خديجة" في حديث اختصت به "سبق" إنه أثناء مرورها برفقة والدها في وقت سابق تفاجأت بشخص تعرض لحادث دهس، فما كان منها ألا أن طلبت من والدها التوقف؛ لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب لحين وصول فرقة الهلال الأحمر في تصرف نبيل.