أمير عسير يُكرّم خريجة تمريض لإسهامها في إنقاذ ضحية حادث دهس

منح الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير خريجة التمريض خديجة بنت زاهر العسيري خطاب شكر وتقدير؛ لقاء ما قامت به من عمل إنساني تمثّل في تقديمها للإسعافات الأولية لشخص تعرض لحادث دهس على الحزام الدائري بمحافظة محايل أمام أحد المولات التجارية.
وقالت "خديجة" في حديث اختصت به "سبق" إنه أثناء مرورها برفقة والدها في وقت سابق تفاجأت بشخص تعرض لحادث دهس، فما كان منها ألا أن طلبت من والدها التوقف؛ لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب لحين وصول فرقة الهلال الأحمر في تصرف نبيل.
وسلّم وكيل محافظة محايل سعد بن راشد آل ناشع صباح اليوم خريجة التمريض خديجة خطاب الشكر والتقدير الموجه لها من أمير عسير.
من جهة أخرى، سلّم إبراهيم بن عبدالعلام الفلقي مدير الهلال الأحمر بمحايل عسير لخريجة التمريض خطاب شكر وتقدير آخر موجه لها من مدير الهيئة بعسير محمد بن عبدالله الشهري.
وثمّنت "خديجة" لأمير المنطقة شكره، مؤكدةً أن ما قامت به واجب ديني ووطني وإنساني، وهذا أقل ما يمكن أن يقدم.
يُذكر أن المسعفة "خديجة" خريجة كلية تمريض، وتنتظر أن تُرزق بوظيفة تستطيع من خلالها أداء واجبها بصفة دائمة بإذن الله تعالى.