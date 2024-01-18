"نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة": أمراض القلب سبب الوفاة بين 30% من المجتمع

أكد نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع الدكتور أشرف أمير، ضرورة تواجد أجهزة قياس فحص السكري والضغط بكل منزل، بجانب رفع الوعي والثقافة بمخاطر السمنة التي كانت مدخلًا لدى الكثيرين لأمراض السكري والضغط وأمراض القلب غيرها.
وأضاف "أمير" أن سبب الوفاة بين 30% من المجتمع السعودي هو أمراض القلب وتوابعها؛ لافتًا إلى أن أمراض القلب لها سببان مثل السكري والضغط وهذا لا يمكن تغييره، والسبب الآخر هو السمنة والتدخين وقلة ممارسة الرياضة والنظام الغذائي وهذا السبب يمكننا التحكم فيه لتحقيق جودة الحياة.
ولفت خلال لقائه بقناة "الإخبارية" على هامش فعاليات مؤتمر اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة للأطفال، إلى أن طرق الوقاية تتمثل في: الغذاء المتوازن، والحركة والنشاط الرياضي اليومي، وشرب المياه، والنوم بشكل كافٍ، والتوقف عن العادات غير الصحية مثل التدخين وغيرها).