"نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة": أمراض القلب سبب الوفاة بين 30% من المجتمع

وأضاف "أمير" أن سبب الوفاة بين 30% من المجتمع السعودي هو أمراض القلب وتوابعها؛ لافتًا إلى أن أمراض القلب لها سببان مثل السكري والضغط وهذا لا يمكن تغييره، والسبب الآخر هو السمنة والتدخين وقلة ممارسة الرياضة والنظام الغذائي وهذا السبب يمكننا التحكم فيه لتحقيق جودة الحياة.