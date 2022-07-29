"الحصيني": اليوم بداية موسم "اللاهوب".. ويستمر 13 يومًا

أكد الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الجمعة هو أول أيام موسم "اللاهوب -طبخ التمر"، النصف الأول منه "طالع المرزم"، والثاني "الكلبين". ويعرف المرزم عند العرب قديمًا بالشعرى اليمانية.
وأشار "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر" إلى أنه يظهر في هذا الموسم "اللاهوب"، نجم الذراع، وهو في الصيف، وأيامه 13 يومًا، ونهايته يوم الأربعاء 1444/1/12هـ، وتستمر فيه شدة حرارة الجو، وتحدث أحيانًا عواصف ترابية، كما أنه أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج، وفيه ترتفع نسبة الرطوبة على السواحل، ويكثر فيه الرطب والفواكه الصيفية.
واستشهد الباحث في الطقس "الحصيني" بما تقوله العامة: "المرزم ملء المحزم" من الرطب "التمر"، مشيرًا إلى أن الغيوم تظهر فيه على الوسطى والشرقية، ويوافق هذا العام حالة ممطرة على معظم المناطق.
وبيَّن أنه فيه يبدأ غرس فسائل النخيل المنزلة "5" من منازل الصيف. وتقول العرب: "إذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع وأشعلت في الأرض الشعاع، وترقرق السراب بكل قاع، وكنست الظباء والسباع"، كناية عن شدة الحر.
وقال: "رغم أن هذه الأيام تعتبر أيامًا شديدة الحرارة إلا أن الله تفضل علينا بالحالة الممطرة المعاشة". متوقعًا أن تخفف تلك الحالة الحر على معظم مناطق السعودية، ودول الخليج؛ إذ تتحول الحرارة إلى أقل من المعدل -ولله الحمد- خاصة الأسبوع الأول من المرزم.