"الحصيني": اليوم بداية موسم "اللاهوب".. ويستمر 13 يومًا

وأشار "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر" إلى أنه يظهر في هذا الموسم "اللاهوب"، نجم الذراع، وهو في الصيف، وأيامه 13 يومًا، ونهايته يوم الأربعاء 1444/1/12هـ، وتستمر فيه شدة حرارة الجو، وتحدث أحيانًا عواصف ترابية، كما أنه أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج، وفيه ترتفع نسبة الرطوبة على السواحل، ويكثر فيه الرطب والفواكه الصيفية.