"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض ونجران ومكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.