محليات

الربوعة.. حرس الحدود يقبض على 5 مخالفين لتهريبهم 352 كجم قات

من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية وتم تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
الربوعة.. حرس الحدود يقبض على 5 مخالفين لتهريبهم 352 كجم قات

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية؛ لتهريبهم (352) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قات
الدوريات البرية لحرس الحدود

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