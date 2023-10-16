كيف تحتفي بمديرك في يومه العالمي؟.. وماذا عن المدير العصبي؟!

وبيَّن بعضهم أن على الموظف ألا يعتمد على رئيسه في العمل لإصلاح كل شيء.. فعندما تنشأ مشكلة لا يجب أن يكتفي بالإشارة إليها. يقول شارك آل كولمان الابن، مؤلف كتاب "أسرار النجاح"، إنه من المحتمل أن يكون من الواضح للجميع أن شيئًا ما قد حدث خطأ. وبدلاً من ذلك قدِّم الاقتراحات، وإذا كان ذلك مناسبًا فشمِّر عن ساعديك، وحاول معالجة المشكلة.