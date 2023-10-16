كيف تحتفي بمديرك في يومه العالمي؟.. وماذا عن المدير العصبي؟!

يحتفل العالم أجمع اليوم الاثنين باليوم العالمي للمدير، الذي حددته منظمة الأمم المتحدة عام 1964م للاحتفال بالمديرين يوم 16 أكتوبر من كل عام؛ وذلك بعد أن حددته باتريشيا بايس، السكرتيرة بإحدى شركات التأمين في منطقة ديرفيلد بولاية إلينوي؛ لأنه يوافق يوم ميلاد والدها، الذي كان مديرًا لها في الشركة ذاتها حينها.
وشاع استخدام هذا اليوم للاحتفال بالمديرين بشركات عدة، حتى اعتمد عمدة إلينوي ذلك اليوم عام 1964م ليصبح مُعممًا على الولاية بأكملها، ثم تم تعميمه على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها أصبح يومًا عالميًّا.
وفي عام 1984م أصدرت منظمة الولايات المتحدة الأمريكية قرارها بأن يوم المدير العالمي عطلة رسمية بمختلف قطاعات الدولة. ويبقى السؤال: كيف تحتفي بمديرك في يومه العالمي؟
ووجّه عدد من الموظفين نصائح لمديريهم خلال اليوم العالمي، منها: يحترم المدير آراء موظفيه، ويقدر شعورهم، وأن يحافظ المدير على صدارة موظفيه بين موظفي الشركات الأخرى دون أن يقلل من عملهم أو مستواهم العام، ويجب على المدير أن يقدر ظروف موظفيه الشخصية والمرضية في حالة عدم تأثير ذلك على العمل ومتطلباته.
أما المدير العصبي فيمكنك أن تتعامل معه عبر عدد من القواعد، منها: التعامل بذكاء، التعلم منه، كن هادئًا، وجِّه خطوة للخلف، وكن محترفًا في تصحيح الأخطاء، ولا تتحدث عنه بسوء، واعترف بخطئك، وضع حدودًا معينة في التعامل معه.
وبيَّن بعضهم أن على الموظف ألا يعتمد على رئيسه في العمل لإصلاح كل شيء.. فعندما تنشأ مشكلة لا يجب أن يكتفي بالإشارة إليها. يقول شارك آل كولمان الابن، مؤلف كتاب "أسرار النجاح"، إنه من المحتمل أن يكون من الواضح للجميع أن شيئًا ما قد حدث خطأ. وبدلاً من ذلك قدِّم الاقتراحات، وإذا كان ذلك مناسبًا فشمِّر عن ساعديك، وحاول معالجة المشكلة.
وقبل أن تحتفل بمديرك في يوم المدير العالمي عليك أن تأخذ في عين الاعتبار بعض الأشياء، أولها أن تتعرف على شخصية المدير، وأخذها بعين الاعتبار؛ فبعض المديرين لا يحبون الاحتفالات؛ لذا اختر شكل الاحتفال تبعًا لنوعية مديرك وما يفضله في العمل.
ومن الأفكار: أهدِ مديرك بطاقة مكتوبة بخط اليد، أو قُل له شكرًا لدعمك وتوجيهك، وأنا أقدر جهودك كل يوم. قَدِّم له وجبته المفضلة، أهدِ مديرك باقة من الورود. اصنع فيديو للاحتفال بمديرك في يوم المدير العالمي، يُلقي فيه كل زميل في الشركة كلمة شكر وتقدير للمدير في هذا اليوم.