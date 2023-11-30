محليات
المهلة شهر.. "هيئة النقل" تدعو مُلّاك قوارب الصيد والنزهة المهملة بعسير لمراجعتها
في حال عدم المراجعة.. الجهات المختصة ستقوم بإزالتها دون أدنى مسؤولية
دعت الهيئة العامة للنقل ملاك قوارب الصيد والنزهة في منطقة عسير الذين لم تُبحر قواربهم منذ 356 يومًا، إلى مراجعة فرع الهيئة بالمنطقة خلال 30 يومًا، وذلك ابتداءً من الأحد 19 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 3 ديسمبر 2023م.
وأوضحت الهيئة، وفق معلومات توعوية ضمن جهودها لتطوير القطاع البحري وتحسين المشهد الحضري، أن المهلة الممنوحة تمتد لشهر، حيث تبدأ من 3 ديسمبر من العام الجاري، حتى 31 ديسمبر 2023، مبيّنة أنه في حال عدم المراجعة تقوم الجهات المختصة بإزالتها دون أدنى مسؤولية.