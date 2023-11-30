المهلة شهر.. "هيئة النقل" تدعو مُلّاك قوارب الصيد والنزهة المهملة بعسير لمراجعتها

وأوضحت الهيئة، وفق معلومات توعوية ضمن جهودها لتطوير القطاع البحري وتحسين المشهد الحضري، أن المهلة الممنوحة تمتد لشهر، حيث تبدأ من 3 ديسمبر من العام الجاري، حتى 31 ديسمبر 2023، مبيّنة أنه في حال عدم المراجعة تقوم الجهات المختصة بإزالتها دون أدنى مسؤولية.