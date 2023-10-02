مزاد "جاردينيا" فرصة نادرة لتملك شقق سكنية بأرقى أحياء مدينة جدة

أعلنت شركة بصمة لإدارة العقارات عن طرح مجموعة من الشقق السكنية متنوعة المساحات بمشروع "جاردينيا رزدنس" للبيع بالمزاد الإلكتروني، ويشمل المشروع إجمالي 211 وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم، حيث تتنوع الشقق بمساحات متعددة، مقسمه الى شقق 3 غرف وشقق 4 غرف، بالإضافة إلى وحدات بنتهاوس. وتتميز المجمعات بتوفر مواقف سيارات للسكان وحدائق داخلية، ومناطق ألعاب أطفال وخدمات الأمن والحراسة، كما يتميز مشروع "جاردينيا رزدنس" بقربه من الطرق الرئيسية وموقعه الاستراتيجي بحي السلامة شمال مدينة جدة, بالقرب من المراكز الصحية وجميع الخدمات والأسواق التجارية والمدارس، كما يعتبر في منطقة قريبة من المطار.