سار راجلاً 8 كلم قبل وفاته.. شاهد أين عثرت "إنجاد" على سيارة "مفقود المستوي"

بعد 6 أيام من بحث الفرق التطوعية، تمكن عضو فريق جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ فالح سعد العتل السبيعي من العثور على "سيارة مفقود" نفود المستوي شمال شقراء، وقد علقت في الرمال على بعد 8.7 كلم من مكان وجوده، إذ قطع أكثر من 8.7 كلم سيراً على قدميه قبل وفاته رحمه الله.
وكانت "سبق" قد نشرت تقارير عدة عن المفقود، إذ نشرت تقريراً بعنوان (بعد 4 أيام من البحث المتواصل.. فريق "جمعية عون" يعثر على "مفقود المستوي" متوفَّى.. وُجد بالقرب من "محطة مضخة الغاز" على بُعد 20 كلم غرب الأسفلت.. ولم يُعثر على مركبته).
وجاء في التقرير أنه بعد أربعة أيام من البحث المتواصل، عثر فريق جمعية عون للبحث والإنقاذ على مفقود المستوي شمال محافظة شقراء وهو متوفى في صحراء المستوي غرب طريق (أم حزم أشيقر) بـ 20 كلم، بالقرب من محطة ضخ الغاز التابعة لشركة أرامكو، فيما لم يتم العثور على سيارته حتى مساء أول أمس.
وذكرت "سبق" أن فريق جمعية عون للبحث والإنقاذ واصل البحث عن مفقود المستوي شمال شقراء منذ الأحد الماضي بعدد 18 مركبة دفع رباعي وطائرتَي درون؛ للبحث عن المفقود، بمساندة أعضاء جمعية إنجاد، وتمت تغطية منطقة شاسعة من صحراء ونفود المستوي شمال محافظة شقراء.
وتمكن أحد أعضاء جمعية عون، الأربعاء -أول أمس- من العثور على المفقود متوفَّى في صحراء المستوي غرب طريق (أم حزم أشيقر) بـ 20 كلم، بالقرب من محطة ضخ الغاز التابعة لشركة أرامكو، فيما لم يتم العثور على سيارته حتى انتهاء فترة البحث في ذلك اليوم أمس.
وتبيَّن -حينها- من الآثار أن المفقود قصد محطة ضخ الغاز التي يوجد بها أشجار؛ ليستظل بها؛ إذ يتضح أنه قام بالدوران حول الشبك المحيط بها إلا أنه لم يستطع الدخول لها، وتوفي بجوارها رحمه الله.
وبذل فريق جمعية عون جهودًا مضنية في البحث طيلة الأيام الأربعة الماضية بالرغم من حرارة الطقس، وارتفاع درجات الحرارة، وبالرغم من تضاريس المنطقة الوعرة، التي تسببت في تلف إطارات السيارات أكثر من مرة.
كما نشرت "سبق" تقريرًا بعنوان: (18 سيارة دفع رباعي وطائرتا درون.. البحث يتواصل عن مواطن فُقد فجر العيد في "مستوي شقراء". فريق "عون": حددنا موقع البحث بالقرب من مركز أم حزم بناءً على آخر إحداثية تتبّع لجوالاته).
وذكر في التقرير أن الفِرق التطوعية باشرت البحث عن مواطن يبلغ من العمر 40 عامًا؛ فُقد في "مستوي شقراء" منذ فجر عيد الأضحى بعد أن خرج من منزله وهو يستقل مركبة من نوع داتسون غمارتين موديل 2015 بدون دبل، ثم انقطع الاتصال به، ولم تُعرف وجهته.
وأوضح فريق جمعية "عون" للبحث والإنقاذ حينها أن الجمعية تلقت بلاغًا عن مفقود يبلغ من العمر 40 عامًا، يستقل مركبة من نوع داتسون غمارتين موديل 2015 بدون دبل، مشيرًا إلى تحديد موقع البحث في صحراء المستوي شمال شقراء بالقرب من مركز أم حزم بناء على آخر إحداثية تتبُّع لجوالاته التي كان انقطع الاتصال بها في برج أم حزم.