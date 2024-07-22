عن الدرس السعودي في الأزمة.. "الشمري": لهذا السبب تعطل العالم تقنيًّا ونجت المملكة

تؤكد الكاتبة الصحفية صيغة الشمري، أن الأمن السيبراني السعودي وراء نجاة المملكة من أزمة العطل التقني التي ضربت العالم يوم الجمعة الماضي، ولهذا لا تستغرب حصول السعودية على المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2024، لافتة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقطاع الأمن السيبراني، والتطور الكبير الحادث فيه في زمن قياسي.
وفي مقالها "ريادة الأمن السيبراني والدرس السعودي" بصحيفة "الجزيرة"، تقول "الشمري": "عندما تعطلت أغلب مطارات العالم نتيجة عطل تقني تسبب في حرج لدول ذات باع طويل في مجال التقنية؛ بلادنا -ولله الحمد- لم تتأثر وكانت من الدول ذات المتانة التكنولوجية التي تملك من الخبراء السعوديين الذين يشعرونك بالفخر والزهو".
وتعلق "الشمري" قائلة: "لذلك لم أستغرب عندما حصلت السعودية على المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا، في تأكيد على أن الدعم الذي يجده القطاع من قيادة الدولة -أيدها الله- أثمر عن إنجاز بحجم التطلعات.. ويعد الإنجاز العالمي تأكيدًا على ريادة المملكة في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني، ويرسخ فعليًّا استحقاق المملكة تصدر العديد من المؤشرات العالمية في هذا المجال، كما يدعم تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030 على أعلى مستوى، مع المساهمة في تمكين النمو الاقتصادي، وصولًا إلى التنمية المستدامة والمجتمع المزدهر".
وترصد "الشمري" كيف: "يحظى قطاع الأمن السيبراني باهتمام كبير بتوجيه من سمو ولي العهد -حفظه الله- الذي أسهمت رؤيته العميقة في أن تجعل من السعودية نموذجًا عالميًّا يحتذى به في شتى المجالات من بينها مجال الأمن السيبراني، وبالتالي تحققت الكثير من الإنجازات على مدى السنوات الماضية، بعد أن تأسس قطاع الأمن السيبراني بشقيه الأمني والتنموي ليصبح النموذج السعودي رائدًا في العالم".
وتضيف "الشمري": "وقد شهدت منظومة الأمن السيبراني تطورًا كبيرًا في زمن قياسي، بفضل الجهود العظيمة المبذولة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التي سعت لتعزيز الأمن السيبراني على المستويين المحلي والدولي، وتحقيق التكامل بين جميع الجهات الوطنية في هذا المجال؛ فقد عملت محليًّا على تنظيم القطاع بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مقدمو خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني، وإطلاق مبادرات هادفة لتنمية القدرات البشرية في مجال الأمن السيبراني، وتأهيل متخصصين يقدمون عصارة فكرهم في تنمية القطاع".
وتُنهي "الشمري": "تعمل هيئة الأمن السيبراني على تعزيز القطاع لحماية المصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة والأمن الوطني، ساعية لتحفيز نمو القطاع، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكنه النمو والازدهار، في ظل الاهتمام الدولي بتنمية مجال الأمن السيبراني".