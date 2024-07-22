عن الدرس السعودي في الأزمة.. "الشمري": لهذا السبب تعطل العالم تقنيًّا ونجت المملكة

وتعلق "الشمري" قائلة: "لذلك لم أستغرب عندما حصلت السعودية على المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا، في تأكيد على أن الدعم الذي يجده القطاع من قيادة الدولة -أيدها الله- أثمر عن إنجاز بحجم التطلعات.. ويعد الإنجاز العالمي تأكيدًا على ريادة المملكة في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني، ويرسخ فعليًّا استحقاق المملكة تصدر العديد من المؤشرات العالمية في هذا المجال، كما يدعم تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030 على أعلى مستوى، مع المساهمة في تمكين النمو الاقتصادي، وصولًا إلى التنمية المستدامة والمجتمع المزدهر".