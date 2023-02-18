هل فاتورة الكهرباء تثبت الاستقلالية في "حساب المواطن"؟

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة للتقديم في البرنامج، لافتاً إلى أنه في حال كان المستفيد "فرداً مستقلاً" فلا بد من إرفاق مستندٍ لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.