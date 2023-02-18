هل فاتورة الكهرباء تثبت الاستقلالية في "حساب المواطن"؟

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة للتقديم في البرنامج، لافتاً إلى أنه في حال كان المستفيد "فرداً مستقلاً" فلا بد من إرفاق مستندٍ لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.
وأضاف البرنامج رداً على استفسار أحد المتابعين على حساب خدمة المستفيدين على تويتر، أن مستندات إثبات الاستقلالية تشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري، قطاع حكومي، خاص).
وتابع، في حال وجود عقد إيجار موحّد سيتم التحقّق من خلال منصة إيجار دون الحاجة إلى إرفاق مستند، وفي حال عدم توافرها تتم إضافتك كتابعٍ لرب الأسرة.