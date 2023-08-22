في حالة نادرة.. ولادة توأم بمتلازمة داون بمستشفى حراء العام بمكة

في حالة طبية نادرة الحدوث تمكّن الفريق الطبي بمستشفى حراء العام عضو تجمُّع مكة الصحي من توليد سيدة سعودية تبلغ من العمر 43 عاماً أنجبت توأماً، وكان عمر التوأم 35 أسبوعاً عند الولادة التي تمّت عن طريق عملية قيصرية.
وكان التوأم متطابقين ومن الجنس نفسه وبوزنَين وزمرة دم متطابقة (+AB)، وبعد الولادة تمّت ملاحظة علامات شكلية توحي بوجود متلازمة (داون) حيث تم عمل أشعة للقلب وتبين وجود علامات قلبية غير طبيعية، لكنها متطابقة بين التوأم وبنفس الإصابة القلبية، وتمّت معالجة الطفلين بشكل جيد، وتقرّر خروجهما من المستشفى وهما بصحة جيدة، ولله الحمد.
جديرٌ بالذكر أن أحد أسباب إنجاب طفل بمتلازمة (داون) هو حمل الأم وولادتها في مثل هذه السن، كما أنه في حال تم الحمل في هذا العمر بتوأم فعادةً هناك عامل خطر لإنجاب طفل واحد فقط يكون مصاباً بمتلازمة (داون) والآخر عادةً ما يكون سليماً، وحسب إحصاء الطب العالمي، فإنه ما بين مليون حالة حمل تكون هناك حالة حمل واحدة حتى نحصل على توأم متطابقين ولديهما متلازمة (داون)، وهذه من الحالات النادرة جداً.