في حالة نادرة.. ولادة توأم بمتلازمة داون بمستشفى حراء العام بمكة

جديرٌ بالذكر أن أحد أسباب إنجاب طفل بمتلازمة (داون) هو حمل الأم وولادتها في مثل هذه السن، كما أنه في حال تم الحمل في هذا العمر بتوأم فعادةً هناك عامل خطر لإنجاب طفل واحد فقط يكون مصاباً بمتلازمة (داون) والآخر عادةً ما يكون سليماً، وحسب إحصاء الطب العالمي، فإنه ما بين مليون حالة حمل تكون هناك حالة حمل واحدة حتى نحصل على توأم متطابقين ولديهما متلازمة (داون)، وهذه من الحالات النادرة جداً.