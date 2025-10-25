شاهد .. تبوك تستقبل حصاد الزيتون من أكثر من مليون ونصف شجرة في موسم استثنائي

بدأت معاصر الزيتون في منطقة تبوك خلال هذه الأيام استقبال حصاد أكثر من مليون ونصف مليون شجرة زيتون، ضمن انطلاقة موسم الزيتون لهذا العام الذي يُتوقّع أن يشهد إنتاجًا وفيرًا من ثمار الزيتون وزيته، حيث تشير تقديرات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك إلى أن الإنتاج سيبلغ نحو 94 ألف طن من ثمار الزيتون، تُستخلص منها أكثر من 12,250 طنًا من الزيت.
وتُعد منطقة تبوك من أبرز مناطق المملكة في إنتاج الزيتون لما تتميز به من ظروف مناخية وجغرافية مثالية، إذ يجتمع فيها المناخ المعتدل والتربة الخصبة وموقعها القريب من مناخ البحر الأبيض المتوسط، مما جعلها بيئةً ملائمةً لزراعة أصنافٍ متعددة من الزيتون أبرزها الأربوكينا، والأربوسانا، والنيبالي، والصوراني، التي تُعرف بجودتها العالية وملاءمتها للبيئة المحلية.
كما تُسهم تبوك أيضًا في إنتاج العديد من الفواكه المميزة مثل العنب والمشمش والخوخ والفراولة والمانجو والبرتقال واليوسفي، حيث تنعكس جودة هذه المحاصيل على تنوع الإنتاج الزراعي في المنطقة وازدهار اقتصادها المحلي.
ويأتي هذا النشاط الزراعي الحيوي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الزراعي بمختلف مجالاته، من خلال تقديم القروض الميسرة للمزارعين، وتوفير الآليات والمعدات الزراعية ومضخات الري، إلى جانب تبنّي البرامج التقنية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاستدامة الزراعية.
ويواصل فرع وزارة البيئة بالمنطقة جهوده في تمكين المزارعين عبر برامج الإرشاد الزراعي والاستشارات الفنية، إضافةً إلى تنظيم المهرجانات الزراعية الموسمية بمختلف محافظات المنطقة، ومن أبرزها؛ مهرجان المانجو بمحافظة أملج، ومهرجان العسل والمنتجات الزراعية بمدينة تبوك، ومهرجان المنتجات الزراعية بمحافظة تيماء، التي تُعد من أهم المنصات التسويقية لمنتجات المزارعين ومشتقات الزيتون وخلافه، وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة تبوك بصفتها إحدى الوجهات الزراعية الرائدة في المملكة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.