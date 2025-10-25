شاهد .. تبوك تستقبل حصاد الزيتون من أكثر من مليون ونصف شجرة في موسم استثنائي

بدأت معاصر الزيتون في منطقة تبوك خلال هذه الأيام استقبال حصاد أكثر من مليون ونصف مليون شجرة زيتون، ضمن انطلاقة موسم الزيتون لهذا العام الذي يُتوقّع أن يشهد إنتاجًا وفيرًا من ثمار الزيتون وزيته، حيث تشير تقديرات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك إلى أن الإنتاج سيبلغ نحو 94 ألف طن من ثمار الزيتون، تُستخلص منها أكثر من 12,250 طنًا من الزيت.