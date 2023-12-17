أمانة منطقة الرياض تعلن عن ضوابط جديدة لتنظيم التحويلات المرورية لضمان حركة مرورية فعالة وآمنة وللمساهمة في تحسين جودة الحياة

طبقت أمانة منطقة الرياض سلسلة من الشروط والضوابط الجديدة لتنظيم التحويلات المرورية خلال أعمال التنفيذ والصيانة على الشوارع والطرق، وتهدف الضوابط إلى رفع مستوى انسيابية الحركة المرورية أثناء الأعمال الإنشائية والتطويرية في الطرق، وصولًا إلى تنقل آمن للسكان.
أوضحت الأمانة أن الشروط والضوابط الجديدة تشمل تحديد معايير دقيقة لتنظيم السير مؤقتاً بشكل مبتكر، فعّال، إضافة إلى ضمان سلامة الجميع من خلال توفير مسارات آمنة للمركبات، المشاة، تقديم خدمات مراقبة مستمرة، تطبيق تقنيات حديثة، إشارات مرورية مؤقتة لتوجيه الحركة بكفاءة، والحد من التأثيرات السلبية للتحويلات المرورية على شبكة الشوارع، الطرق.
كما تُلزم الضوابط الجديدة الشركات بتقديم خطة إدارة الحركة المرورية المؤقتة أثناء الأعمال التنفيذية للطرق والشوارع، وتشمل تقييم تأثر شبكة الطرق والحركة بالخطة، التصاميم الهندسية للتحويلات المرورية، وسائل التحكم المروي المؤقتة "اللوحات، العلامات"، طريقة تنفيذ التحويلات المرورية المؤقتة، إضافة إلى خطة إعلامية توعوية لمستخدمي الطريق في حال التنفيذ على المحاور الرئيسية.
وتضمنت متطلبات اعتماد خطة إدارة الحركة المرورية المؤقتة، تقديم المقاول لخطته للأمانة لمراجعتها بعد اعتمادها من قبل المرور، تنفيذ التحويلات المرورية، فحصها بعد تنفيذها لضمان مطابقتها جودة المخرجات، إلى جانب إزالة التحويلات المرورية في نهاية الأعمال، ضمان إرجاع الطريق إلى وضعه الأساسي.
ويأتي تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم التحويلات المرورية المؤقتة ضمن سعي أمانة منطقة الرياض لتعزيز مستهدفات برنامج جودة الحياة وحوكمة الإجراءات المرورية ووضع إطار تنظيمي لأعمال التنفيذ يضمن سرعة الإنجاز والمحافظة على انسيابية الحركة بمناطق العمل ومواقع التحويلات.