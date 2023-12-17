أمانة منطقة الرياض تعلن عن ضوابط جديدة لتنظيم التحويلات المرورية لضمان حركة مرورية فعالة وآمنة وللمساهمة في تحسين جودة الحياة

وتضمنت متطلبات اعتماد خطة إدارة الحركة المرورية المؤقتة، تقديم المقاول لخطته للأمانة لمراجعتها بعد اعتمادها من قبل المرور، تنفيذ التحويلات المرورية، فحصها بعد تنفيذها لضمان مطابقتها جودة المخرجات، إلى جانب إزالة التحويلات المرورية في نهاية الأعمال، ضمان إرجاع الطريق إلى وضعه الأساسي.