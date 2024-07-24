"الكهرباء" تعلن إتمام تعويضات انقطاع الخدمة في شرورة خلال 10 أيام

أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن إتمام الشركة السعودية للكهرباء إيداع التعويضات المالية لجميع المستهلكين المستحقين في محافظة شرورة، وفقاً لدليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، بشكل آلي ودون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة من قبل المستهلكين، وفي غضون الفترة الزمنية (10 أيام) المقررة سلفاً بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في 8/ 1/ 1446هـ الموافق 14/ 7/ 2024م.