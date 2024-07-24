"الكهرباء" تعلن إتمام تعويضات انقطاع الخدمة في شرورة خلال 10 أيام

أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن إتمام الشركة السعودية للكهرباء إيداع التعويضات المالية لجميع المستهلكين المستحقين في محافظة شرورة، وفقاً لدليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، بشكل آلي ودون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة من قبل المستهلكين، وفي غضون الفترة الزمنية (10 أيام) المقررة سلفاً بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في 8/ 1/ 1446هـ الموافق 14/ 7/ 2024م.
يأتي ذلك استكمالاً لما تم اتخاذه من إجراءات، وإنفاذاً لتوجيهات مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء حيال الانقطاع الذي حدث في الخدمة الكهربائية بمحافظة شرورة يوم الجمعة 6/ 1/ 1446هـ الموافق 12/ 7/ 2024م، الذي شمل جميع المستهلكين في المحافظة.
وتؤكّد الهيئة أن ما قامت وتقوم به، حيال هذا الموضوع، يأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات الكهربائية المقدمة للمستهلكين ولحماية حقوقهم.
وتدعو الهيئة جميع المستهلكين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو استفسار، وذلك من خلال قنوات الاتصال الخاصة بها، أو عبر موقعها الإلكتروني (sera.gov.sa).