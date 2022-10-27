مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم وجهًا لوجه بالقنفذة

وفي سياق متّصل طالب الشيخ موسى العيسي أمير المنطقة والجهات المعنية بالتوجيه باعتماد مركز للهلال الأحمر والدفاع المدني لسرعة التدخل والمساهمة في إنقاذ الأرواح والممتلكات عند وقوع مثل هذه الحوادث المتكررة في المنطقة من حين لآخر؛ لأن مركز سبت الجارة يتوسّط عددًا من المراكز يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة، وتمرّ به شبكة طرق تربط بين ثلاث مناطق إدارية مكة المكرمة - عسير - الباحة، وكذلك عدد من المنشآت الحيوية؛ ما يجعل وجود مركز للدفاع المدني والهلال الأحمر ضرورة ملحّة.