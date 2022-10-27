مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم وجهًا لوجه بالقنفذة

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرون بإصابات متفرقة في حادث التصادم، الذي وقع اليوم بمركز سبت الجارة ببني عيسى التابع لمحافظة القنفذة؛ نتيجة تصادم وجهًا لوجه بين مركبتين؛ إحداهما بها شخص واحد، والأخرى كانت تحمل 14 شخصًا: السائق، و13 آخرين من مجهولي الهوية؛ حسب مصادر "سبق".
وتشير مصادر "سبق" إلى أن قائد السيارة الثانية كانت تسير بسرعة جنونية على طريق زراعي؛ ما تسبب في وقوع الحادث الأليم، وباشرت الجهات المعنية الحادث، وتم نقل الحالات عبر إسعاف الهلال الأحمر وفرق الأزمات بصحة القنفذة، التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى القنفذة العام ومستشفى المظيلف.
يذكر أن بعض الحالات لم تصل للمستشفيات إلا بعد ساعتين من تلقّي بلاغ الحادث بسبب بُعْد المسافة وعدم وجود مركز للهلال الأحمر ودفاع مدني بسبت الجارة.
وفي سياق متّصل طالب الشيخ موسى العيسي أمير المنطقة والجهات المعنية بالتوجيه باعتماد مركز للهلال الأحمر والدفاع المدني لسرعة التدخل والمساهمة في إنقاذ الأرواح والممتلكات عند وقوع مثل هذه الحوادث المتكررة في المنطقة من حين لآخر؛ لأن مركز سبت الجارة يتوسّط عددًا من المراكز يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة، وتمرّ به شبكة طرق تربط بين ثلاث مناطق إدارية مكة المكرمة - عسير - الباحة، وكذلك عدد من المنشآت الحيوية؛ ما يجعل وجود مركز للدفاع المدني والهلال الأحمر ضرورة ملحّة.