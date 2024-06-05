"مرصد المجمعة": ستغرب الشمس اليوم الخميس قبل الهلال.. وسيمكث في الأفق 13 دقيقة

أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي أن الشمس ستغرب اليوم الخميس 29 ذي القعدة 1445هــ في موقع الرصد بحوطة سدير قبل غروب الهلال بـ13 دقيقة؛ ما يعني بقاء الهلال في الأفق مدة كافية لرؤيته في حال كان الجو صحوًا بدون قتر.