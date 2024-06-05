"مرصد المجمعة": ستغرب الشمس اليوم الخميس قبل الهلال.. وسيمكث في الأفق 13 دقيقة

أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي أن الشمس ستغرب اليوم الخميس 29 ذي القعدة 1445هــ في موقع الرصد بحوطة سدير قبل غروب الهلال بـ13 دقيقة؛ ما يعني بقاء الهلال في الأفق مدة كافية لرؤيته في حال كان الجو صحوًا بدون قتر.
وبيّن المرصد الفلكي أن الهلال سيولد في تمام الساعة الـ3:37 دقيقة، والشمس ستغرب في سماء مكة المكرمة في تمام الساعة الـ٧:02 دقيقة، بينما سيغرب الهلال في تمام الساعة الـ7:02 دقيقة.
وأشار المرصد إلى أن الشمس ستغرب اليوم في موقع الترائي بحوطة سدير في تمام الساعة الـ6:46 دقيقة، بينما سيغرب الهلال في تمام الساعة الـ6:59 دقيقة.
وأكد المرصد استكمال الاستعدادات لترائي الهلال اليوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هــ.