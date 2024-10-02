السعودية تدين جميع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة

وأشارت إلى ترحيب السعودية بتبنِّي الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024م قرارًا يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك ترحيبها بالقرار الإيجابي الذي اتخذته مملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية سلوفانيا، وجمهورية أرمينيا باعترافهم بدولة فلسطين الشقيقة، منوهة بدعوة السعودية بقية الدول للمضي قدمًا بالاعتراف الثنائي.