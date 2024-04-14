مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنقذ عشريني من بتر ذراعه نتيجة لحادث سير

مفيداً بأن العملية الجراحية استغرقت 7 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها السيطرة على النزيف عبر غلق مؤقت للشرايين النازفة، تبع ذلك إستكشاف إصابة الذراع، إذ تبين وجود قطع كامل في الشريان العضدي والعصب الأوسط والعصب الكعبري وجميع عضلات الذراع الأيسر ونقص حاد في التروية الدموية، حيث تم إعطاء المريض على الفور 4 وحدات دم لتعويض الفاقد وقت الحادث، ومن ثم عمل وصلة وريدية لإصلاح الشريان العضدي ، تبع ذلك ترميم وإصلاح الأعصاب الوسطية والكعبرية والعضلات المصابة، وقد تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح ولله الحمد .