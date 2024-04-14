مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنقذ عشريني من بتر ذراعه نتيجة لحادث سير

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، من إجراء عملية دقيقة ، لإنقاذ ذراع مصاب يبلغ من العمر 26 عاماً، كان قد تعرض لحادث سير أدى لكسر الزجاج الأمامي للسيارة وسقوطه على الطريق، مسبباً قطعاً كاملاً للشرايين والأعصاب والعضلات بالذراع الأيسر ، ونزيف شديد. ذكر ذلك الدكتور عمران القديم استشاري الجراحة التجميلية رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف بأن المريض بعد الحادث نقل لأقرب مستشفى، وأجريت له الإسعافات الأولية ومن ثم تم تحويله مباشرة إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، لتوفر التخصصات الطبية المختلفة والتجهيزات الطبية اللازمة، وفور وصوله لطوارىء المستشفى عبر سيارة الإسعاف، تبين دخول المريض في حالة صدمه نتيجة الألم الشديد والنزف الحاد الذي تعرض له، حيث تم إعطائه أدوية مسكنة ونقله مباشرة لقسم العمليات، وتم تكوين فريق طبي من استشاريي الجراحة العامة والتجميل والأوعية الدموية والطوارىء والتخدير.
مفيداً بأن العملية الجراحية استغرقت 7 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها السيطرة على النزيف عبر غلق مؤقت للشرايين النازفة، تبع ذلك إستكشاف إصابة الذراع، إذ تبين وجود قطع كامل في الشريان العضدي والعصب الأوسط والعصب الكعبري وجميع عضلات الذراع الأيسر ونقص حاد في التروية الدموية، حيث تم إعطاء المريض على الفور 4 وحدات دم لتعويض الفاقد وقت الحادث، ومن ثم عمل وصلة وريدية لإصلاح الشريان العضدي ، تبع ذلك ترميم وإصلاح الأعصاب الوسطية والكعبرية والعضلات المصابة، وقد تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح ولله الحمد .
وأضاف الدكتور عمران أنه تم نقل المريض للعناية المركزة ومكث فيها 24 ساعة تحت الملاحظة، وإمداده بوحدتين إضافيتين من الدم، وفي اليوم الثاني تحسنت مؤشراته الحيوية ونقل إلى جناح التنويم ليتلقى رعاية طبية فائقة على مدار 6 أيام وخرج في اليوم السابع من المستشفى واستمرعلى برنامج العلاج الطبيعي ، إلى أن تحسنت حالة ذراعه تماماً وعاد لممارسة عمله بصورة طبيعية .