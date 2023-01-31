صحة الرياض: لا يحق احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية

وأضافت أن المادة الـ 30 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية تنص على أن "تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى وليس مشروطاً بأي إجراء مالي".