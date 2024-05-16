"أمانة جدة" تغلق موقعًا حوّلته العمالة إلى معمل خياطة بطرق مخالفة في حي السلامة

نجحت الفِرَق الرقابية بأمانة محافظة جدة، في إغلاق ومصادرة 20 ماكينة للخياطة من موقع سكني بحي السلامة، بعد رصده إثر حملة ميدانية موسعة تنفذها أمانة محافظة جدة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، تولت رصد وإغلاق الموقع الذي حوّلته عمالة إلى معمل للخياطة بطرق مخالفة.
وفي التفاصيل، أوضحت الأمانة أنه استمرارًا للحملات الميدانية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية؛ فقد تمكنت الفِرَق الرقابية من ضبط سكن عمالة بحي السلامة حوّلته عمالة إلى معمل للخياطة بطرق مخالفة؛ حيث جرت مصادرة كل الأدوات المستخدمة في الموقع وتسليم الأقمشة الصالحة للجمعيات الخيرية.
وأكدت استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.