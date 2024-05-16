"أمانة جدة" تغلق موقعًا حوّلته العمالة إلى معمل خياطة بطرق مخالفة في حي السلامة

وفي التفاصيل، أوضحت الأمانة أنه استمرارًا للحملات الميدانية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية؛ فقد تمكنت الفِرَق الرقابية من ضبط سكن عمالة بحي السلامة حوّلته عمالة إلى معمل للخياطة بطرق مخالفة؛ حيث جرت مصادرة كل الأدوات المستخدمة في الموقع وتسليم الأقمشة الصالحة للجمعيات الخيرية.