ضِمن خطة علاجية وفي البلعوم الأنفي.. مركز المانع للأورام ينجح في علاج حالة معقدة من السرطان

أعلنت مستشفيات المانع، عن نجاح علاج مريض يبلغ من العمر 59 عامًا، مصاب بسرطان البلعوم الأنفي تحت إشراف الدكتورة ريم البيش، استشارية علاج الأورام بالإشعاع.
وقالت الدكتورة ريم البيش: "كطبيبة أورام في مستشفيات المانع، حظيتُ بشرف علاج العديد من المرضى بأنواع مختلفة من السرطان، من بينهم حالة معقدة لمريض مصاب بسرطان البلعوم الأنفي، وهو نوع معقد وصعب من سرطان الرأس والعنق.
وأضافت: تطلبت حالة المريض خطة علاجية دقيقة، تعاونتُ فيها بشكل وثيق مع فريقنا من الفزيائيين الطبيين والمعالجين الإشعاعيين لتطوير نظام علاج إشعاعي مخصص لمدة سبعة أسابيع. خلال هذه العملية، ووضعنا راحة المريض في أولوياتنا، وقمنا بمتابعة أي آثار جانبية بعناية وتقديم الدعم المستمر.
وتابعت: آتت جهودنا ثمارها حين أظهر فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي أُجري بعد شهر ونصف من اكتمال العلاج، استجابة كاملة وممتازة؛ مما يشير إلى القضاء بنجاح على السرطان ولله الحمد.
وتسلط هذه الحالة الضوء على أهمية الرعاية المخصصة وعمل الفريق في تحقيق أفضل النتائج للمرضى.
وتابعت د. ريم حديثها: "نؤمن في مركز المانع للأورام بأن كل مريض يستحق رعاية استثنائية تراعي احتياجاته الفريدة.. نعمل معًا لتوفير بيئة داعمة ومريحة تساعد مرضانا على تجاوز تحديات السرطان وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.