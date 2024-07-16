ضِمن خطة علاجية وفي البلعوم الأنفي.. مركز المانع للأورام ينجح في علاج حالة معقدة من السرطان

وقالت الدكتورة ريم البيش: "كطبيبة أورام في مستشفيات المانع، حظيتُ بشرف علاج العديد من المرضى بأنواع مختلفة من السرطان، من بينهم حالة معقدة لمريض مصاب بسرطان البلعوم الأنفي، وهو نوع معقد وصعب من سرطان الرأس والعنق.