خلال 2023.. صندوق التعليم العالي يحقق نموًّا بنسبة 8% من قيمة الأصول المدارة

حقق صندوق التعليم العالي الجامعي خلال العام 2023م العديد من الإنجازات من أبرزها الأداء الاستثماري الذي حقق نجاحًا مستقرًّا في مساراته المتعددة، وبمعدلات نمو واعدة؛ تمثلت في تحقيق نسبة نمو 8% من قيمة الأصول المدارة عن العام 2022م، كما تم تحقيق نسبة 9.93% كعائد استثماري إجمالي على محفظة الصندوق؛ بصافي أرباح قدرها (394) مليون ريال، والتي تعد الأعلى منذ إنشاء الصندوق بنسبة نمو تبلغ 261% عن العام المالي 2022م.