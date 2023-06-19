وكالة شؤون المسجد النبوي تطلق برنامجًا لتعزيز التواصل مع الزائرين

ويهدف البرنامج إلى تعريف الزوار بالخدمات المقدمة في المسجد النبوي بمشاركة مختصين، وقد شملت مجال الإنارة بالمسجد النبوي التي تضفي على المكان الروعة والجمال، إضافة إلى التكييف والقباب والمظلات وما تُحَققه من راحة وروحانية لضيوف الرحمن في المسجد النبوي.