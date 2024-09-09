أمانة جدة تستعيد أراضيَ حكومية في 10 مواقع بمنطقة أبحر الشمالية

وأكدت الأمانة استمرارها في تطبيق الإجراءات النظامية، ومواصلة الجهود لحفظ الممتلكات العامة، ومنع وإزالة أي مخالفات قديمة أو حديثة من شأنها حجب الشواطئ عن العامة، وستشمل الأعمال الرقابية منع التعديات بأنواعها في جميع أنحاء المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية.