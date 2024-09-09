أمانة جدة تستعيد أراضيَ حكومية في 10 مواقع بمنطقة أبحر الشمالية

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها استعادت أراضيَ حكومية على الواجهات البحرية في منطقة أبحر الشمالية التابعة لنطاق بلدية أبحر الفرعية؛ بهدف حماية الممتلكات العامة.
وبيّنت الأمانة أنها أزالت تعديات عن 10 مواقع على الواجهات البحرية في منطقة أبحر الشمالية، بلغ إجمالي مساحاتها 126.185 مترًا مربعًا، والتي ستُفتح بعد رفع الدمارات وتأهيلها كمرافق عامة ومتنفس لأهالي مدينة جدة وزوارها.
وأكدت الأمانة استمرارها في تطبيق الإجراءات النظامية، ومواصلة الجهود لحفظ الممتلكات العامة، ومنع وإزالة أي مخالفات قديمة أو حديثة من شأنها حجب الشواطئ عن العامة، وستشمل الأعمال الرقابية منع التعديات بأنواعها في جميع أنحاء المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية.