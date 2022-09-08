تنويه وإشادة بالقمة العربية- الصينية التي ستستضيفها المملكة في ديسمير المقبل

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي والمشرف على قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية السفير خليل الذوادي اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـثالثة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية الذي عُقد من خلال المنصة الرقمية مع الجانب الصيني.