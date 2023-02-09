شاهد.. أولى طائرات الجسر الجوي السعودي لتركيا تحمل 98 طناً من المساعدات

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في كلمة له خلال إطلاق الحملة: "إن الحملة تتضمن تنفيذ برامج متنوعة تشمل تدشين جسر جوي خلال الساعات القادمة لإيصال المساعدات الإيوائية والصحية والغذائية واللوجستية للمتضررين، كما ستقوم فِرَق الإنقاذ وفِرَق التدخل السريع وفِرَق الطوارئ الطبية بالتوجه إلى مواقع الحدث، بالمشاركة مع الفِرَق التطوعية من الكوادر السعودية التي بذلت من وقتها وجهدها وخبرتها لتخفيف المصاب الجلل الذي حل بالأشقاء.