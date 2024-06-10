"إثراء الخير" تعرب عن سعادتها بالمساهمة في إنجاح ندوة الحج الكبرى

وأشار الدكتور سندي، إلى أن شركة إثراء الخير إحدى شركات مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية تقدم خدماتها بأكثر من خمس لغات في موسم حج كل عام، للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وبما يُثري تجربتهم الدينية والثقافية في المملكة، مشيدًا بالتعاون التام مع وزارة الحج والعمرة من أجل ترسيخ نجاح بطاقة «نسك»، وهي البطاقة المعتمدة للحاج النظامي، ومن أبرز مميزاتها منع الأفراد غير الحاصلين على تصريح الحج من الدخول لأداء مناسك الحج، وتوفير السلامة والأمان لجميع الحجاج، وتوفير المعلومات الصحية الخاصة بالحاج، وتوفير مقر لسكن الحجاج وقت أدائهم للنسك بالمشاعر المقدسة، والعديد من المزايا الأخرى.