البخور السوداني.. إرثٌ من عطر الأجداد وموروث ينثر عبيره في الرياض

البخور السوداني، بأصنافه العريقة ورائحته الفريدة، يمثل جزءاً أصيلاً من ثقافة السودان وتراثه العريق، فهو ليس مجرد عبير عابر، بل عطر يروي قصص الأجيال ويعكس عادات عميقة راسخة، إذ يشكل البخور السوداني عنصرًا أساسيًا في كل بيت سوداني، وهو ما توارثته الأجيال على مدى عقود، ليصبح رمزاً لأصالة البيئة السودانية وتقاليدها العطرة، ولكل منطقة نكهتها الخاصة التي تضفي طابعاً مميزاً على البخور، فنجد أنواعاً من الصندل، والبخور العدني، والجاولي، وغيرها من الروائح التي تختلف بحسب المناطق الجغرافية، ويقال في المثل الشعبي: "ريّاد البخور ما بيعدل مزاجو الند"، تعبيراً عن مكانة هذا العطر الفريد في قلوب السودانيين.