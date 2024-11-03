"التنمية المستدامة والاستثمار الواعد".. "أمانة الأحساء" تستعرض تجربتها بالمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة

تُشارك أمانة الأحساء في المنتدى الحضري العالمي الـ 12 في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تستعرض تجربتها في رسم خطط التنمية المستدامة والاستثمار الواعد من خلال نقل التنمية العمرانية المستقبلية إلى خارج النطاق العمراني، بهدف المحافظة على الأراضي بواحة الأحساء الزراعية والمُصنّفة بأكبر واحة نخيل قائمة بذاتها في العالم بموسوعة غينيس للأرقام القياسية.