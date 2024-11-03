"التنمية المستدامة والاستثمار الواعد".. "أمانة الأحساء" تستعرض تجربتها بالمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة

تُشارك أمانة الأحساء في المنتدى الحضري العالمي الـ 12 في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تستعرض تجربتها في رسم خطط التنمية المستدامة والاستثمار الواعد من خلال نقل التنمية العمرانية المستقبلية إلى خارج النطاق العمراني، بهدف المحافظة على الأراضي بواحة الأحساء الزراعية والمُصنّفة بأكبر واحة نخيل قائمة بذاتها في العالم بموسوعة غينيس للأرقام القياسية.
يأتي ذلك ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان في إبراز تعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، أن مشاركة الأمانة في المنتدى الحضري العالمي 12 بالقاهرة، ستتضمن استعراض النتائج التخطيطية في المحافظة على الواحة الزراعية من التناقص لتكون السمة العمرانية لمواقع سكنية جديدة تواكب معايير المدن.
وأوضح الملا، أن المخطط الإستراتيجي لأمانة الأحساء وضع نظرة مستقبلية لتحقيق المحافظة على الواحة عبر عديدٍ من المحاور أبرزها (تخصيص خمسة مواقع للإسكان بمساحة إجمالية تبلغ 52 مليون م2، وتخصيص خمسة مواقع سياحية بمساحة إجمالية تبلغ 12 مليون م2، 4 مواقع مخصصة للخدمات التعليمية بمساحة 11 مليون م2، وتخصيص 4 مواقع للخدمات الصحية بمساحة إجمالية تبلغ 15 مليون م2، و5 مواقع صناعية مخصصة بواحة الأحساء بمساحة تبلغ 13 مليون م2)، إضافة إلى ثلاثة مواقع على ساحل الأحساء.
وأضاف المهندس الملا، من خلال المخطط الإستراتيجي تتطلع الأحساء إلى أن تصبح مدينة إنسانية تواكب متطلبات النمو المستدام، عبر نقل الأنشطة الخدمية خارج النطاق العمراني، ونقل المشروعات التجارية والملوّثة خارج الواحة.
يُذكر أن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي «WUF 12» الذي ينظّمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ستُقام خلال الفترة "4 - 8 نوفمبر 2024" بمدينة القاهرة، ويُعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.