القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بفوز السعودية بتنظيم واستضافة "إكسبو 2030"

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن أخلص تهانيه على هذا الإنجاز العالمي الكبير الذي يجسد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها السعودية، ويعد تتويجًا للإنجازات والنجاحات المتواصلة التي تحققها في جميع الميادين، وقدرتها على استضافة هذه الفعاليات العالمية وإنجاحها.