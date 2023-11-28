القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بفوز السعودية بتنظيم واستضافة "إكسبو 2030"

هنَّأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030.
وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن أخلص تهانيه على هذا الإنجاز العالمي الكبير الذي يجسد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها السعودية، ويعد تتويجًا للإنجازات والنجاحات المتواصلة التي تحققها في جميع الميادين، وقدرتها على استضافة هذه الفعاليات العالمية وإنجاحها.
وأشاد ملك البحرين بهذه المناسبة بأواصر العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما وصلت إليه من مستوى رفيع في جميع المجالات، متمنيًا للمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-.
كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في برقيتين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030.
وأعرب ولي العهد البحريني في برقيتَيه عن خالص تهانيه على هذا الإنجاز العالمي الكبير الذي يجسد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، التي تأتي تتويجًا لمسيرة الإنجازات والنجاحات المتواصلة التي تحققها في الميادين كافة، وتعكس قدرتها على استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات العالمية وإنجاحها.
وأشاد بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده مسارات العمل والتنسيق المشترك من تقدم وتطور مستمر على الصعد كافة، متمنيًا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-.